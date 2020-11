Covid-19 : le point sur les chiffres avant l'intervention de Jean Castex

Ces derniers jours, on parle beaucoup de ralentissement de l'épidémie. Il y a bien quelques petits signaux encourageants, mais quand on regarde ce qui se passe à l'hôpital, ce n'est pas très réjouissant. Depuis mercredi soir, 31 918 personnes sont hospitalisées pour le Covid-19. D'ailleurs, on devrait dépasser le pic des hospitalisations de la première vague ce jeudi.



Du côté des réanimations, on n'a pas encore atteint les records du printemps dernier. Néanmoins, avec 4 789 patients souffrant de forme grave, ces services sont sous très haute tension, notamment dans certaines régions. Par ailleurs, lorsqu'on regarde le taux d'incidence du virus, on a l'impression qu'il commence à baisser sensiblement. Ce qui veut peut-être dire que la dynamique du coronavirus est en train de ralentir. Toutefois, il faut prendre ces signaux avec beaucoup de prudence. Les épidémiologistes disent qu'il faut attendre une semaine pour avoir des données consolidées, suffisamment de recul et confirmer un éventuel ralentissement du Covid-19.