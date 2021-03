Covid-19 : le point sur les indicateurs dans les départements sous surveillance

L'épidémie évolue très différemment dans les 20 départements placés en vigilance renforcée. La situation s'est détériorée dans dix d'entre eux, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Mais c'est en Seine-Saint-Denis que le taux d'incidence a augmenté le plus rapidement. Plus 30% en une semaine, il atteint 402 pour 100 000 habitants bien au-delà du seuil d'alerte nationale, et cela se ressent dans un centre de dépistage à Bobigny.