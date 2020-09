Covid-19 : le point sur les nouvelles mesures sanitaires à Nice

Les mesures contre la propagation du Covid-19 ont été renforcées à Nice. Désormais, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits sur les plages, dans les parcs et les jardins. Quant aux débits de boissons, ils seront fermés entre minuit et demi et 6 heures du matin. Et sur la voie publique, la consommation d'alcool n'est plus autorisée à partir de 20 heures. La ville a également annulé les Journées du patrimoine et la Fête des voisins.