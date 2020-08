Covid-19 : le port obligatoire du masque est-il utile en extérieur ?

Dans notre pays, 1 210 communes ont rendu obligatoire le port du masque en extérieur, dans la rue ou les espaces verts, pour limiter la propagation du virus par contact rapproché. À Annecy, il est imposé dans les rues du centre-ville depuis deux jours. Si beaucoup comprennent cette mesure, d'autres ont plus de mal à l'accepter. Et certains médecins ne sont pas très convaincus par cette mesure. Alors, quels sont leurs arguments ?



