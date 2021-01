Covid-19 : le premier "vaccinodrome" a ouvert à Poissy dans les Yvelines

En septembre, une immense salle municipale de Poissy est devenue un centre de dépistage Covid. Depuis aujourd'hui, elle s'est transformée en centre de vaccination contre cette maladie. "Ce qu'on veut montrer ici, c'est que la base, les élus locaux, les soignants de terrain peuvent prendre la main quand l'Etat se retrouve avec les doses de vaccin et ne sait pas trop comment mettre en place la logistique", précise le Dr Christian Lehmann, médecin généraliste. Ce dernier s'est fait vacciner avant de vacciner les autres. Pour cette première journée, seulement 25 soignants de plus de 50 ans ont pu se faire injecter la première dose de vaccin contre le Covid-19. "Ça paraît raisonnable en tant que cadre de montrer l'exemple", affirme Bernard, un cadre ambulancier. Les précieuses doses sont conservées dans un super congélateur dans un hôpital à une vingtaine de kilomètres. Elles seront acheminées par camionnettes réfrigérées quotidiennement, transportées dans des glacières. Les vaccins ne se font que sur rendez-vous pour plus de précisions dans les commandes et ainsi éviter un éventuel gâchis.