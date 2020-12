Covid-19 : le Royaume-Uni repousse la deuxième injection pour accélérer la vaccination

Pour Sir Simon Stevens, directeur général du système de santé britannique, en visite dans un centre de vaccination londonien, le constat est sans appel. "Nous sommes à nouveau dans l'œil du cyclone de cette deuxième vague du coronavirus". Les chiffres sont catastrophiques : 981 morts du Covid-19 ces dernières 24 heures et plus de 50 000 nouveaux cas. Le nombre d'hospitalisations a désormais dépassé celui du printemps dernier. À Londres, des patients ont même dû être pris en charge à bord d'ambulances par manque de lits dans les hôpitaux.

Face à cette situation, le pays se prépare à accélérer sa campagne de vaccination avec une nouvelle stratégie : repousser la deuxième injection normalement prévue au bout de trois semaines et réserver toutes les doses disponibles pour vacciner une fois seulement le plus de monde possible. Pour les deux vaccins approuvés par le Royaume-Uni, la première injection assure entre 52 et 70% d'efficacité contre 80 à 95% avec deux doses.