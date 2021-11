Covid-19 : le taux d'incidence explose en Lozère, un cluster à Florac

La Lozère continue d’inquiéter sur le front du Covid. Le département le moins peuplé et le moins dense de France métropolitaine est aussi celui où le virus est proportionnellement le plus actif, avec un taux d’incidence de 136 cas quotidiens pour 100.000 habitants - soit le double de la moyenne nationale.

Les opérations de dépistage gratuit se multiplient, comme ce mardi matin dans la ville de Florac-Trois-Rivières, au cœur du parc national des Cévennes. En à peine une demi-heure, trois cas sont déjà signalés, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Il y a eu un cluster la semaine dernière et la plupart de mes amis ont été testés positifs", confie un jeune homme, "donc je voulais savoir si je l'étais aussi, plutôt par prudence". Pour cette fois, le jeune Cévenol a de la chance : le test est négatif.

Moi, je demande systématiquement s'ils ont été vaccinés ou non, et 50% ne le sont pas - Sophie Boulet, infirmière

Le personnel de santé semble résigné à la faible adhésion de la population à la campagne vaccinale. "Moi, je demande systématiquement s'ils ont été vaccinés ou non, et 50% ne le sont pas", lance ainsi Sophie Boulet, infirmière et modératrice Covid de la Croix-Rouge. 71% seulement des habitants du département sont complètement vaccinés, contre 76% dans le reste du pays, mais le taux de vaccination serait encore plus faible localement dans les Cévennes.

Et les gestes barrières semblent de plus en plus ignorés, selon les responsables locaux. "Je craignais qu’on en trouve autant", avoue Emmanuel Picard. Pour ce secouriste et médiateur Covid, "ça signifie qu’il y a un nombre de cas-contacts très élevé à Florac. Il y a eu notamment la 'fête de la soupe' il y a peu", explique-t-il, "pendant laquelle le port du masque n’était pas vraiment respecté : et on a aujourd’hui un cluster".