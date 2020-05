Covid-19 : le transfert de personnel soignant continue

La tension est encore forte dans les hôpitaux de certaines régions. Pour prêter main-forte à leurs collègues de l'Est, des infirmiers ont répondu à l'appel de l'ARS de Lyon et se sont inscrits à la Réserve sanitaire. Un relai indispensable pour le personnel soignant épuisé. Dès ce lundi, ils vont intégrer les services de réanimation et cardiaque de Strasbourg. Une action de solidarité menée par Aviation sans frontières.



