Covid-19 : le vaccin AstraZeneca arrive sur le sol français

Les vaccins AstraZeneca sont arrivés dans l'Hexagone avec près de 273 600 doses. Les flacons sont en cours de livraison dans 117 établissements, essentiellement des hôpitaux répartis sur tout le territoire. Contrairement aux deux vaccins déjà disponibles, Pfizer et Moderna, il n'a pas besoin d'être conservé à des températures extrêmes. Un avantage logistique et une facilité d'utilisation qui font qu'il a été très attendu. Toutefois, les vaccinations en cabinet ne sont pas pour tout de suite.

Dans les jours qui viennent, les injections se feront en hôpital et seront réservées aux soignants de moins de 65 ans. En ville, les personnes âgées entre 50 et 64 ans et souffrant de pathologie seront privilégiées. Les médecins de ville, les infirmiers, les sages-femmes et les pharmaciens pourront vacciner quand il y aura suffisamment de doses. Si tout va bien, ce sont 2,5 millions de doses qui devraient être livrées d'ici la fin du mois.