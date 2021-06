Covid-19 : le variant indien sous surveillance dans les Landes

Pour contrer ce variant indien, désormais appelé "Delta", les vaccins sont une mesure de protection efficace. "Il faut que l'immunité soit conférée par la vaccination. Ce variant est plus transmissible et puis potentiellement qu'il est plus grave, c'est-à-dire que nos voisins anglais décrivent un risque d'hospitalisation de l'ordre de 2 à 2,5 plus importante que le variant précédent", explique Pr Odile Launay, médecin infectiologue à l'hôpital Cochin (AP-HP). Avec 80 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence des Landes est plus élevé que le niveau national, mais il diminue depuis plusieurs jours.