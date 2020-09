Covid-19 : les chiffres de l'épidémie loin de leur niveau de la fin mai

Si on devait reprendre la fameuse carte des départements verts et rouges de l'époque, remarque-t-elle, la France serait toute verte. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement présente une carte des"zones de circulation active" du virus avec 21 départements en rouge, car il a changé les indicateurs et s'appuie essentiellement sur les tests.

Où en est l'épidémie de Covid-19 en France ? Si on compare avec les chiffres de la fin mai, après le déconfinement, la situation semble à première vue meilleure. Le nombre des actes de consultation de SOS Médecin est certes un peu supérieur, autour de 2400 par semaine au lieu de 2200 à l'époque. Mais il y a trois fois moins d'hospitalisations, deux fois moins de patients en réanimation et vingt fois moins de déces, note Caroline Bayle, spécialiste santé de TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

On vient de franchir le cap de 900.000 tests par semaine, au lieu de 200.000 fin mai. Cela permet de mesurer ce que l'on appelle le taux d'incidence. Le seuil d'alerte, c'est 50 nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants. En ce moment, nous en sommes à 40 au niveau national, mais le chiffre st évidemment plus élevé dans certains départements. Rappellons que la moitié de ces nouveaux cas n'ont aucun symptôme et ne sont donc pas malades. Et que la prise en charge des malades est plus efficace. L'objectif du gouvernement, souligne Caroline Bayle, c'est de maintenir la prévention pour éviter une deuxième vague.