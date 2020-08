Covid-19 : les chiffres sont-ils si inquiétants ?

La semaine dernière en moyenne, plus de 3 840 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés chaque jour. C'est plus qu'au début du mois d'avril, au pic de la première vague. En revanche, la courbe des hospitalisations ne suit pas cette hausse. On compte 4 600 malades hospitalisés, dont 410 en réanimations. Ils étaient huit fois plus nombreux en avril. Alors, pourquoi il y a moins de cas grave aujourd'hui ?



