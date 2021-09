VIDÉO – Covid-19 : les Danois, premiers européens à retrouver la vie d’avant

Le "coronapas", qui certifie d’un test négatif ou d’une immunisation contre le virus, soit par vaccination complète soit parce qu’on a déjà contracté le Covid-19, ne doit plus être présenté que dans les boîtes de nuit, qui rouvrent ce jour. Ce n’est que dans dix jours que le Danemark aura définitivement tourné la page du pass sanitaire qui ne sera alors plus réclamé en discothèque ni dans les grands évènements sportifs.

Le pass sanitaire n’était déjà plus obligatoire depuis le 1er août dans les musées et salles de spectacles avec moins de 500 personnes à la grande surprise des touristes étrangers. "Nous, on vient de Belgique, on est arrivés à Copenhague ce matin et on est très étonnés parce que même dans le musée il ne faut pas porter le masque", témoigne un couple dans le reportage ci-dessous.