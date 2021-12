Covid-19 : les détails sur le pass vaccinal

Présenter le test négatif au Covid, chacun en a pris l'habitude, mais ne sera bientôt plus suffisant pour vous ouvrir les portes des restaurants, des cinémas et même des TGV. Le gouvernement travaille sur un pass vaccinal. Il concernera tous les Français de plus de douze ans. Seul un certificat de vaccin ou de rétablissement permettra d'accéder à ces lieux recevant du public, exceptions faites des hôpitaux et des Ehpad.