Covid-19 : les entreprises françaises se démènent dans la production massive de masques

Avec la crainte d'un rebond de l'épidémie de Covid-19, l'État a souhaité que la production de masque chirurgical soit doublée d'ici la rentrée. C'est donc une course contre la montre pour les usines. En six mois, elles sont passées de quatre à quinze pour une production hebdomadaire de 50 millions de pièces. Ces masques sont vendus au grand public, mais permettent aussi de remplir le stock stratégique de l'État. Celui-ci devrait compter un milliard de masques en cas de deuxième vague.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.