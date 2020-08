Covid-19 : les vacanciers revenant d'une "zone de circulation active" appelés à se faire dépister

La Direction générale de la santé (DGS) incite les vacanciers à se faire tester à leur retour, lorsqu'ils se sont rendus dans une région où le nouveau coronavirus donne des signes de rebond. "Si vous êtes parti en vacances dans une zone de circulation active du virus, faites-vous tester à votre retour. En cas de test positif ou de symptômes : isolez-vous et prenez contact avec votre médecin traitant", a-t-elle écrit mardi dans son communiqué quotidien sur l'évolution de l'épidémie. Une préconisation qu'elle formulait déjà la semaine dernière en appelant les Français à "ne pas hésiter à se faire dépister en signalant le lieu de villégiature, la fréquentation d’une zone de forte circulation virale dans le pays d’où vous revenez, et en cas de doute sur une exposition à risque (lieux de convivialité, lieux festifs où les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés)".

Pour l'heure, le message n'a pas encore été forcément entendu. Dans la file d'attente d'un laboratoire parisien dans lequel une équipe de LCI s'est rendue mercredi (vidéo en tête de cet article), ceux qui quittaient la capitale étaient plus nombreux à se faire dépister que ceux qui rentraient. La consigne ne fait pas non plus l'unanimité chez les scientifiques : "On n'est pas très sûr des zones où le virus circule beaucoup, remarque l'épidémiologiste Catherine Hill dans le reportage de LCI. Tout simplement parce que "ces zones ont changé tout le temps et que les indicateurs qui définissent ces zones ne sont pas très fiables." Selon elle, il faudrait mettre en place "une politique de tests beaucoup plus organisée : on teste systématiquement, massivement à un endroit pour essayer de trouver tous les porteurs du virus dans cette zone."