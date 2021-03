Covid-19 : les hôpitaux des Bouches-du-Rhône sous haute tension

Dans le service de réanimation de la Timone, les infirmières s'activent pour nettoyer un box qui vient de se libérer. Elles le savent : un nouveau arrivera dans quelques heures ou même dans quelques minutes. Chaque jour, depuis plusieurs semaines, le personnel marseillais jongle pour ne pas arriver à saturation et continuer d'accueillir les malades. "On arrive à libérer un lit par jour, deux de temps en temps, pour accueillir de nouveaux patients Covid et non Covid. Mais on sent la tension augmentée petit à petit et on aura du mal à faire face à un afflux important de patients", alerte le Dr Julien Carvelli.