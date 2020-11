Covid-19 : les hôpitaux et les soignants font face à la deuxième vague

Ils sont déjà dans la zone rouge et le pire est à venir. Vous allez voir comment, dans plus de villes qu'au printemps dernier, les hôpitaux français se préparent à affronter une seconde vague de malades de la Covid-19. Cet afflux souvent s'annonce plus important que lors de la première vague de contamination, mais des leçons ont été tirées et le reconfinement depuis trois jours fait baisser la pression sur les épaules de nos soignants.



En moins d'une semaine, le nombre de patients atteints du coronavirus a doublé à l'hôpital de Melun. À Marseille, l'hôpital Européen fait aussi face à l'afflux des malades. Dans la bataille qui s'annonce contre la Covid-19, trouver du personnel soignant est vital. C'est notamment le cas à Chambéry. Depuis dix jours, faire leur planning y est devenu un casse-tête.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d'information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack.