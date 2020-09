Covid-19 : les hôpitaux sont-ils vraiment en tension ?

De nouvelles mesures de restrictions ont été annoncées en raison de la dégradation de la situation sanitaire dans le pays. Au niveau national, plus de 13 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures et les indicateurs remontent dans les hôpitaux. Certains commencent mêmes à s'inquiéter. On est pourtant loin des niveaux d'avril dernier, alors pourquoi une telle fébrilité ? Eléments de réponse avec nos journalistes.



