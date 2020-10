Covid-19 : les laboratoires de dépistage en quête de performance

Le laboratoire d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) est l'un des plus grands sites de l'Hexagone. Cet institut de région parisienne ne s'arrête jamais de fonctionner, qu'importe l'heure. Pour cela, les salariés usent d'un système de relais. Pour analyser les tests de dépistage du coronavirus, trois équipes de techniciens se relayent 24h sur 24h et sept jours sur sept. Des méthodes empruntées à l'industrie. Pour la première fois de son histoire, ce laboratoire fonctionne comme une usine.



Les tests arrivent de tout le pays, envoyés par des laboratoires submergés par la demande. Ici, les résultats sont livrés en 24h. Le seul moyen de lutter efficacement contre l'épidémie. En tout, en comptant les lieux d'analyses et de stockage, le plateau dédié au Covid fait ici 600 mètres carrés. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Dès ce lundi, le laboratoire aura 1 000 m² entièrement consacrés à l'activité Covid. Pour l'instant, il peut analyser 25 000 tests par jour. L'objectif est d'atteindre le double d'ici mi-novembre.



