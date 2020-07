Covid-19 : les mauvaises surprises du virus

Une étude américaine a confirmé qu'une nouvelle souche constitue le cœur de la pandémie. On la retrouve notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et à 95% en France d'après l'Institut Pasteur. Des chercheurs américains l'ont examiné et ont constaté qu'il y avait plus de pics à sa surface pour impacter les cellules. Concrètement, cette nouvelle souche en infecterait trois à six fois plus que la précédente. Quid de sa transmission et du nouveau vaccin ? Le virus est-il plus présent dans l'Hexagone en ce moment ?



