Covid-19 : les médecins d'Île-de-France lancent l'alerte

Les soignants sont au cœur de la gestion de crise dans les hôpitaux de Paris. Dans le Journal du dimanche, ils ont signé une tribune en forme d'alerte. "Nous serons contraints de faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possible", disent-ils. Les 41 médecins et urgentistes redoutent les choix qui vont très vite s'imposer à eux. Les médecins alarment car la courbe des contaminations s'envole.

On compte plus de 42 619 nouveaux cas en 24 heures, soit 17% de plus en une semaine. Partout dans l'Hexagone, l'incidence monte. C'est le reflet d'une situation sanitaire qui continue de se dégrader. D'ailleurs, 4 792 patients occupent désormais un lit en réanimation. La saturation menace particulièrement l'Île-de-France, où toutes les douze minutes, un patient entre en réanimation. Dans le Journal du dimanche, les 41 médecins signataires estiment que toutes les mesures actuelles sont insuffisantes pour inverser rapidement la courbe des contaminations et les admissions en réanimation.