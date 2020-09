Covid-19 : les mesures prises par l’exécutif sont-elles trop radicales ?

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a présenté de nouvelles mesures liées à la situation sanitaire en France. À Marseille et en Guadeloupe, classée en zone d’alerte maximale, les restaurants et les bars seront complètement fermés à partir de samedi. À Paris, classé en alerte renforcée comme dix autres métropoles, les bars fermeront au plus tard à 22 heures à partir de lundi. Ces nouvelles mesures nous placent-elles parmi les pays les plus sévères ?



