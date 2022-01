VIDÉO - Covid-19 : des restrictions suffisantes face au variant Omicron ?

Face à l'explosion des contaminations, les nouvelles restrictions seront-elles suffisantes pour freiner Omicron ? Le nombre de cas du variant double tous les deux à trois jours, contre dix à douze pour Delta. Avec du télétravail, des jauges ou des mesures encore plus sévères, il est illusoire d'empêcher la circulation d'un virus si contagieux selon l'épidémiologiste et médecin de santé publique Alice Desbiolles : "C'est un virus qui a une capacité à muter, avec donc de nouveaux variants qui arrivent et se répandent dans la population, souligne-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Se concentrer uniquement sur la réduction de la circulation virale, pour moi, c'est une perte d'énergie, une perte de moyens". Pour elle, la priorité est de protéger les personnes à risque, comme les plus âgés.