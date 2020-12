Covid-19 : les premières vaccinations auront lieu dans un Ehpad de Seine-Saint-Denis

Comme elle, plus de 600 000 pensionnaires doivent se prononcer. Un travail long et délicat pour les 7 000 directeurs d'Ehpad en France. "Recueillir le consentement des personnes âgées qui vivent en établissement, c'est tout à fait fondamental. Il y a des résidents qui sont tout à fait capables de répondre aux questions posées. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin d'être aidés", explique Pascal Champvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA). Pour les aider, chaque établissement recevra un guide du ministère de la Santé avec des indications pour recueillir ses autorisations. Mais certains Ehpad n'ont pas attendu cette feuille de route pour envoyer des directives aux familles des pensionnaires. Pour assister les personnes âgées et leurs familles, une consultation médicale aura lieu avant toute vaccination.