Covid-19 : les principaux lieux de contamination identifiés par une nouvelle étude

Une étude de l'Institut Pasteur nous révèle où l'on se contamine le plus. Caroline Bayle nous donne tous les détails.

L'étude a été menée entre mai et août, au moment où de nombreux lieux ont rouvert et le variant Delta est arrivé. En tête des listes de surrisque, il y a les soirées entre amis, les discothèques et les bars en intérieur. Ce sont des endroits où l'on retire son masque pour rigoler et chanter. Une situation qui facilite la propagation du virus.

Quels sont les autres points importants dévoilés par cette étude ? On observe également un léger surrisque dans les transports. Il est plus modéré dans les taxis, lors des trajets en voiture entre proche, dans le métro, dans les trains et dans les avions.

Quid des lieux qui ne présentent pas de surrisque ? Il n'a pas été observé dans les commerces, dans les lieux culturels, dans les activités sportives ni dans les restaurants. Rappelons que cet été, on dînait en terrasse ou dans des lieux très aérés. Il faut continuer à le faire même s'il fait plus froid et à porter le masque. Découvrez également les informations sur le nouveau variant africain.

TF1 | Reportage C. Bayle

