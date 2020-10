Covid-19 : les services de réanimation des Bouches-du-Rhône déjà saturés

Avec l'afflux de nouveaux cas de Covid-19, la tension est en train de monter dans les hôpitaux. Certains sont même d'ores et déjà saturés, notamment dans les Bouches-du-Rhône où il ne reste plus que quelques places en réanimation. Aujourd'hui, 51 personnes sont prises en charge en réanimation et 128 dans d'autres services des hôpitaux publics marseillais. Depuis quelques jours, les médecins réanimateurs cité phocéenne sont inquiets. Le nombre d'hospitalisations dans les établissements publics est en train de flamber. Avec une vingtaine de patients en plus en une semaine.



À Marseille, le virus a commencé à circuler fortement chez les jeunes depuis le mois d'août. Mais aujourd'hui, il touche l'ensemble de la population. Le taux de positivité est passé de 9 à 13% dans les Bouches-du-Rhône. Malgré l'anticipation des médecins et la réorganisation des services avec l'arrivée du personnel soignant en renfort, tout est à saturation. Aurélie Brésulier, infirmière en réanimation des hôpitaux universitaires de Marseille Timone (AP-HM) nous a expliqué que "dès qu'il y a une place de libre, elle est remplie par un nouveau patient dans les douze heures".



