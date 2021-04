Covid-19 : les vaccinés de la dernière minute

Caroline se sent soulagée et chanceuse. Cette enseignante avoue qu'elle n'aurait pas dû être vaccinée. Mais en accompagnant sa fille chez son généraliste, elle a été vaccinée. La règle est pourtant claire : seules les personnes de plus de 55 ans avec des comorbidités ou les plus de 70 ans peuvent bénéficier de la vaccination.