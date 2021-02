Covid-19 : les vaccins sont-ils une arme pour faire baisser les hospitalisations ?

Depuis deux semaines, le taux d'incidence baisse chez les plus de 80 ans. Il augmente dans toutes les autres catégories d'âge. Le signe des premiers effets de la vaccination. "C'est un impact qui est linéaire qui, jour après jour, grandit. Et qui, quand on aura baissé la totalité de la population vulnérable se verra. Normalement, on n'aura quasiment plus d'entrées à l'hôpital" nous explique le Dr Martin Blachier, épidémiologiste, médecin en santé publique.