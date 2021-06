Marge des pharmaciens, sous-traitance... Les dessous du business des tests antigéniques

Il faut dire que cela devient un business sacrément rentable puisque sur les 34 euros payés par la Sécurité sociale, le test en lui-même ne coûte que 6 euros environ. À cela, il faut ajouter le matériel de protection pour le pharmacien et le temps passé à le réaliser, mais la marge reste confortable. Elle est de 40% selon l'enquête réalisée par le JT de 20H de TF1.

Ils sont rapides... et surtout gratuits. Les tests antigéniques, réalisés depuis novembre dans les pharmacies, sont tous intégralement remboursés par l'Assurance maladie : 34 euros par test, un tarif élevé pour inciter les officines à les réaliser. Et l'objectif est atteint puisque la moitié des 21.000 pharmacies françaises les proposent désormais.

Tous les mois, ce sont 2,5 millions de tests antigéniques qui sont réalisés, ce qui entraîne une facture mensuelle pour la Sécu de 85 millions d'euros. Une manne financière qui aiguise bien des appétits. Car si la majorité des pharmaciens réalisent ces tests en interne, d'autres font appel à des sociétés externes qui fournissent la tente et un étudiant en deuxième année de médecine, rémunéré uniquement à l'acte. Pour être bien payé, l'étudiant a donc tout intérêt à démarcher les clients. "Si on fait toute une journée, on va en faire 30 ou 40, ça fait 200 euros la journée", explique l'un d'eux.

Il n'est pas rémunéré par la pharmacie, mais par l'entreprise qui sert d'intermédiaire. Cette dernière n'hésite pas à faire signer un accord de confidentialité, comme les équipes de TF1 ont pu le constater dans le groupe WhatsApp qui sert de lien entre l'entreprise et des dizaines d'étudiants, et sur lequel l'objectif commercial est clairement affiché. On peut y lire par exemple : "Concours du meilleur testeur du mois, 1er prix : 300 euros".