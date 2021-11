Masque, jauges, télétravail : ces règles qui pourraient être durcies face à la 5e vague

Rebelote. Plusieurs mois après la dernière vague épidémique, et malgré un taux de vaccination fort, la France est de nouveau confrontée à un rebond des contaminations au Covid-19. Le nombre de cas quotidien a ainsi augmenté de 82% en l'espace d'une semaine (18.479 cas en moyenne chaque jour). Forcément, les autorités sanitaires craignent que ce nouveau sursaut du virus se déplace, avec plusieurs semaines, vers l'hôpital. Lequel est encore, à bien des égards, plus fragile qu'au début de la pandémie.

Pour faire face à cette nouvelle menace, le gouvernement envisage un nouveau durcissement des restrictions sanitaires. Les hypothèses de fermetures, couvre-feu ou confinement ne sont pas sur la table. En revanche, le port du masque pourrait être réinstauré de manière plus généralisée. C'est en tout cas ce que préconise Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital Saint-Louis. "Aujourd’hui, étant donné que la protection des vaccins contre les contaminations a diminué, il faut vraiment continuer à porter le masque en lieux clos. Tout le monde doit le porter pour que la protection soit optimale", explique cette épidémiologiste dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Les restaurateurs n'y semblent, en tout cas, pas vraiment hostiles. "On appréhende un peu les annonces, je ne vous le cache pas. Maintenant, si, pour éviter un reconfinement, on doit reporter le masque et remettre les distanciations sociales, on le fera ", explique Julien Mourgues, gérant du restaurant "Le Vénitien" à Paris.

Les autorités locales n'ont d'ailleurs pas attendu le feu vert du gouvernement puisque le port du masque a été restauré dans certaines rues et sur certains marchés de l'Hexagone.