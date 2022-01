VIDÉO - Covid-19 : des masques FFP2 fabriqués par une usine de sacs pour aspirateurs

Depuis 1973 et jusqu'en 2020, cette usine vosgienne ne fabriquait que des sacs d'aspirateurs pour toutes les marques d'électroménager. Mais avec la crise sanitaire, le patron de cette société allemande a découvert que les masques FFP2 réclamaient les mêmes qualités. Les deux chaînes de production utilisent donc les mêmes matières premières (des toiles non tissées). Pour les masques FFP2, il faut juste plus de couches et les assembler.