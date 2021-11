Hausse des contaminations : ce qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer mardi

Ils n'ont pas l’air tous au courant, mais le masque est à nouveau obligatoire dans certaines rues d'Agen, et notamment près de la gare, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. La décision a été prise par le préfet du Lot-et-Garonne, à la suite de la hausse du taux d’incidence dans ce département. Le masque redevient également obligatoire à l’école dans 61 départements, depuis ce lundi 8 novembre.

A priori, il ne sera pas question de reconfinement lors du Conseil de défense sanitaire prévu mardi matin, à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron, mais très certainement de troisième dose de vaccin anti-Covid. Y sont éligibles 7,7 millions de Français, mais seuls 3,4 millions l’ont pour l'heure reçue. Pour les plus de 65 ans, les soignants, les personnes immunodéprimés et leurs proches, elle pourrait, éventuellement, devenir obligatoire pour conserver un pass sanitaire valable.

"On ne saura pas très bien comment définir les seuils d'application de cette mesure si elle est appliquée. Pour l'âge, d'accord, on fixerait plus de 65 ans. Mais pour les personnes obèses, à partir de quelle IMC [indice de masse corporelle : NDLR] on exigerait la vaccination ? Pour les hypertendus à partir de quel chiffre tensionnel ?", s'interroge en effet le Pr. Yves Buisson, épidémiologiste membre de l'Académie de médecine, contacté par TF1.