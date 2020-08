Covid-19 : neuf décès dans un Ehpad, y a-t-il eu un relâchement ?

Neuf pensionnaires d'un Ehpad de Pulnoy en Meurthe-et-Moselle sont morts du Covid-19 en un peu plus d'une semaine. Le drame s'est déroulé dans un établissement qui avait jusque-là échappé à l'épidémie. Les visites des familles ne sont plus autorisées. Les mesures de précaution n'ont pas suffi, mais sont-elles vraiment respectées par les familles ? Y a-t-il eu un relâchement des gestes barrières ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.