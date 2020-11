Nombre de cas, réanimation, foyers... le virus continue de circuler activement dans l'Hexagone

Le virus continue de circuler dans l'Hexagone, avec 46.000 nouveaux cas enregistrés dimanche. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, dépasse désormais le seuil d'alerte maximale dans 83 départements. Pourtant, ils étaient encore 56 une semaine plus tôt.



Les entrées à l'hôpital inquiètent également, car actuellement, plus de 24.000 personnes sont hospitalisées pour Covid. Dimanche, plus de 3500 patients ont été pris en charge dans les réanimations, soit deux fois plus qu'il y a quinze jours. Plus de 65% des lits du pays sont occupés par les malades du Covid et 231 décès supplémentaires en 24 heures. On a dépassé le cap des 37.000 morts.