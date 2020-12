Nombre limité de convives, dîner à l'extérieur : les recommandations de Jérôme Salomon pour Noël

CONSEILS - A une semaine du réveillon de Noël, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a de nouveau détaillé ce jeudi soir les recommandations à suivre lors des repas des fêtes de fin d'année. Il a même préconisé, pour ceux qui le peuvent, de dîner en extérieur.

Quelle conduite adopter lors des fêtes de fin d’année ? Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, est revenu ce jeudi sur les conseils des autorités pour Noël lors d'un nouveau point épidémiologique sur la pandémie du Covid-19 qui frappe la France et le monde. Il a ainsi rappelé les recommandations du Conseil scientifique à propos de l’isolement et des tests, insistant sur l’importance de respecter les gestes barrières même en cas de test négatif. Parmi les autres recommandations, Jérôme Salomon a répété qu’il était conseillé de ne pas être plus de six à table, d’aérer les pièces régulièrement, d’être masqué autant que possible et de désinfecter les objets touchés par tout le monde, comme les poignées de porte ou les toilettes par exemple.

Ne pas partager les plats et couverts

Durant le repas, Jérôme Salomon a recommandé de ne pas partager les plats et couverts, et même de manger à l'extérieur si cela est possible. "Plus on est nombreux, plus on reste longtemps à l’intérieur, plus on prend des risques. C’est pour cela que je vous encourage, il y a des gens en France qui vivent dans des régions tempérées, qui peuvent même avoir la chance de manger dehors, c’est toujours mieux. Quand on est à l’intérieur, l’aération des pièces compte beaucoup, ainsi que le fait de retirer les masques seulement lorsqu’on mange et d’être attentif aux gestes barrières", a-t-il rappelé.

Si on veut être nombreux sans masque quand on partage un repas, si on peut être dehors, c’est bien. - Le ministre de la Santé Olivier Véran dans C à Vous.

Plus tard dans la journée, le ministre de la Santé Olivier Véran, invité de C à Vous sur France 5, a abondé dans le sens du directeur général de la Santé : "Pour celles et ceux qui le peuvent, oui. De façon générale, si on peut éviter d’être nombreux dans un lieu clos sans masque, on évite. Donc, si on veut être nombreux sans masque quand on partage un repas, si on peut être dehors, c’est bien. Après, le 24 décembre, ce n’est pas forcément évident de manger dehors..."

Une recommandation déjà critiquée

Sur Twitter, cette recommandation a été accueillie par des critiques, nombreux étant ceux qui trouvent cette solution irréalisable, et même dangereuse.

"Est ce qu'il faut vraiment manger dehors comme l'a dit le votre directeur de la santé, monsieur Salomon... Je suis pas sûr que ça aide pour les hôpitaux...", "On doit mettre mamie dans la cuisine, manger dehors .. et puis quoi encore ? Les enfants à la cave ? Arrêtez avec ce genre de recommandations, les français ne sont pas débiles...", peut-on notamment lire sur le réseau social.

