Port du masque : voici les lieux où vous allez devoir le remettre

Une annonce qui a plutôt du mal à passer, comme a pu le constater le JT de 13H dans une brasserie d'Issy-les-Moulineaux. "On est vacciné, on a fait le nécessaire donc on n'a plus envie du masque", réagit par exemple Raymond Kouloghiannis, garçon de café au restaurant "Les colonnes", dans la vidéo en tête de cet article. Un sentiment partagé par les consommateurs : "Le port du masque obligatoire dans les restaurants, je trouve ça un peu injuste parce qu'on était quand même fier de retrouver nos libertés", se lamente l'un d'eux, accoudé au bar.

À l'extérieur, le port du masque se fera au cas par cas, en fonction des directives préfectorales, mais le gouvernement recommande de le mettre dans les grands lieux de concentration. Au marché de Noël de Lille, il est déjà obligatoire, en plus du pass sanitaire, et ça ne semble pas poser de problèmes : "On veut vraiment revivre les fêtes comme on aime les vivre et le masque, on a l'habitude maintenant", avance une riveraine. Le vendeur de thé à côté semble, lui, un peu plus circonspect. "On a besoin de baisser le masque pour sentir ce qu'on va acheter, ce qui va nous plaire, mais bon on fait avec. Et puis, ça n'entame pas la bonne humeur de tout le monde. Il y a toujours beaucoup de monde sur le marché de Noël", lance-t-il.