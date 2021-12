VIDÉO - Nouvelles restrictions : des mesures trop tardives face à Omicron ?

Autre question : alors que le nombre de cas n'a jamais été aussi élevé en France - près de 180.000 nouveaux cas en 24 heures enregistrés mardi -, ces mesures ne sont-elles pas trop tardives ? La plupart des restrictions n'entreront en vigueur que lundi prochain, pour trois semaines. Interrogée par TF1, la médecin Hélène Rossinot, spécialiste de santé publique, salue les annonces sur le télétravail. Mais selon elle, cela aurait dû être imposé avant Noël face à Omicron : "À partir du moment où on a su qu'il était plus contagieux, c'était là qu'il était important d'agir le plus vite possible. Et on perd encore du temps, c'est-à-dire que le temps que l'on voit l'effet des mesures les plus efficaces, comme le télétravail, on sera déjà d'ici deux à trois semaines."