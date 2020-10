Covid-19 : "On teste trop tardivement et trop lentement", déplore Gérald Kierzek

Un nouveau record a été battu jeudi avec près de 42.000 nouveaux cas positifs en 24 heures. Des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose car les tests ont prouvé leur inefficacité. Avec les queues dans les laboratoires, le délai pour avoir un rendez-vous et l'attente des rendus, les tests sont effectués tardivement et très lentement. Ce qui entraîne en moyenne quatre jours de retard pendant lesquels les malades contaminent d'autres personnes.



En plus de ces moyens de dépistage, le docteur Gérald Kierzek propose l'adoption d'une autre stratégie beaucoup plus rapide notamment des tests préventifs. Par exemple, le prélèvement nasal qui consiste à mettre quelques petites gouttes dans une cartouche et permet d'obtenir le résultat en quelques minutes. Celui-ci pourrait être mis en place à l'entrée des facs, des entreprises et autres lieux publics. L'idée est de repérer les cas contaminants avant l'apparition des symptômes.