Covid-19 : où a-t-on le plus de risque d'être contaminé ?

En haut du classement des principaux clusters arrivent ensuite le milieu scolaire, et surtout les universités. Là aussi, des mesures ont été prises : dans les zones en alerte renforcée et maximale, les amphithéâtres ne peuvent être remplis qu'à 50% de leur capacité . En troisième position, on retrouve les établissements de santé, comme les hôpitaux ou les cliniques : ils représentent une contamination sur dix.

Sur les 357 nouveaux foyers de contamination recensés en France la semaine dernière, ce sont les entreprises qui arrivent en tête des lieux où l'on attrape le plus le coronavirus. Une contamination sur quatre se fait en effet sur le lieu de travail, et c'est bien pour cela que le télétravail est largement encouragé.

Qu'en est-il des bars et restaurants, particulièrement ciblés par les mesures restrictives ? Parmi les entreprises touchées, la restauration n’arrive qu’à la troisième place des secteurs à risque, après l’industrie alimentaire et les transports. Mais attention, on parle ici des employés. Pour les clients contaminés, on manque malheureusement de données précises, et l’explication est simple : il est plus difficile de remonter le fil des infections dans des endroits où les gens ne se connaissent pas forcément.