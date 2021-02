Covid-19 : où en est l’épidémie en France ?

Concernant l'épidémie de Covid-19, les nouvelles sont plutôt bonnes. On compte 19.209 cas en moyenne par semaine écoulée. Cela équivaut à une baisse de 7% par rapport à mercredi dernier. Cependant, on reste tout de même sur un plateau haut et l'équilibre est encore très fragile. Et cela, à cause du nouveau variant du virus.

Ce dernier, beaucoup plus transmissible, pourrait en effet modifier rapidement cette tendance. La souche classique est actuellement en baisse de 6%. Quant au variant britannique, il progresse de 60% par semaine.