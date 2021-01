Covid-19 : où en est la situation sanitaire dans l'Hexagone ?

La part du variant anglais particulièrement contagieux dans les contaminations était l'une des données scrutées par le gouvernement. Selon une enquête réalisée sur des échantillons prélevés les 7 et 8 janvier derniers, il représentait 3,3% des cas au niveau national et 6,9% en Île-de-France. Une deuxième enquête est en cours et selon les premières estimations, le variant britannique représenterait désormais 10% des cas dans cette région. Une hausse mesurée qui pourrait expliquer pourquoi un nouveau confinement n'a pas encore été décidé. "Il n'est pas si évident que la présence de ce virus va nous emmener inexorablement vers un emballement de l'épidémie.", explique le docteur Martin Blachier, épidémiologiste et médecin de santé publique".