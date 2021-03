Covid-19 : où en sont les indicateurs avant l'allocution d'Emmanuel Macron ?

Dix jours, c'est peu pour mesurer l'impact des mesures sanitaires instaurées dans les 19 départements reconfinés en ce mois de mars. Mais comme les chiffres restent inquiétants - plus de 5000 patients en réanimation et 337 décès selon Santé Publique France mardi soir, au-delà des capacités hospitalières normales et du pic de la deuxième vague de novembre -, Emmanuel Macron envisage toutes les options à l'heure d'un Conseil de défense décisif qui précède dans la matinée la prise de parole du chef de l'Etat annoncée pour 20h ce mercredi.

Pour l'heure, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, la progression du virus se poursuit malgré le renforcement des restrictions. Si le gouvernement espère assister à un léger frémissement du taux d’incidence dans la région-capitale, et particulièrement à Paris, il attend toujours les résultats consolidés des contaminations de ce mardi. Un peu plus de 30.000 nouveaux malades du Covid ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures, mais il y en aurait en réalité près de 10.000 de plus : le chiffre a été sous-estimé en raison d’un problème informatique, selon les informations recueillies par LCI. Une chose est sûre, en Île-de-France, les services de réanimation sont toujours saturés, avec 1525 patients en soins critiques. Les équipes se préparent à en accueillir 3470 d'ici mi-avril si la situation épidémique reste la même, soit davantage que lors de la première vague.