“On vit quelque chose de surréaliste”, des soignants en première ligne face au coronavirus témoignent

Un afflux quotidien qui devient de plus en plus difficile à gérer. Chaque jour des dizaines de patients atteints du coronavirus arrivent à l'hôpital Louis Pasteur de Colmar (Haut-Rhin). Une situation inédite pour le personnel soignant, à bout. "Cela fait deux semaines que chaque jour est pire que le précédent", témoigne Eric Thibaud, chef du service des urgences. "C’est vraiment très très compliqué. On vit quelque chose qui est complètement surréaliste, qu’on n’aurait jamais pu imaginer", reconnaît le soignant.

Mêmes difficultés rencontrées à des centaines de kilomètres de là, à l'hôpital Lariboisière à Paris. Marina Colleville, infirmière de l'hôpital, s'est sentie désemparée lorsqu'il a fallu accueillir les premiers cas. "Au début quand on nous a annoncé qu'on allait devenir un service Covid on était tous dans la peur. On n'était pas préparé, on n'a pas eu de formation", explique l'infirmière qui raconte qu'"en une semaine il a fallu qu'on sache s'occuper des patients. On ne sait pas aujourd'hui si on suit les règles d’hygiène tout le temps".