Covid-19 : Israël appelle les plus de 60 ans à recevoir une troisième dose de vaccin

Ces dernières semaines, le pays est confronté à une hausse des contaminations liée à la propagation du variant Delta. Selon le Premier ministre, cette nouvelle mesure concernera les personnes de plus de 60 ans ayant été vaccinées il y a plus de cinq mois.

Le Premier ministre a confirmé que plus de 2000 personnes atteintes d'immunodépression sévère ont déjà reçu une troisième dose de vaccin en Israël sans qu'il n'y ait de conséquences indésirables. Il a notamment précisé que "la décision avait été prise après des recherches et analyses sérieuses".

Selon le géant pharmaceutique Pfizer, qui produit le vaccin majoritairement utilisé en Israël, "de nouvelles études montrent qu'une troisième dose a des effets neutralisants contre le variant Delta (qui sont) plus de cinq fois plus élevés chez les jeunes et plus de onze fois chez les personnes plus âgées."