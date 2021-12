Variant Omicron et 5e vague : les bons conseils pour passer des fêtes de fin d'année sereines

FESTIVITÉS - Alors que les perspectives s'assombrissent avec le renforcement de la 5e vague et l'arrivée du variant Omicron, LCI a réalisé un condensé des conseils de plusieurs infectiologues et épidémiologistes pour passer les fêtes sereinement.

Tandis que la menace du variant Omicron se rapproche, l'espoir de passer des fêtes de fin d'année sereines s'éloigne. Ce jeudi, deux cas de ce variant, récemment découvert en Afrique du Sud et considéré comme "préoccupant" par l'OMS, ont été confirmés en France métropolitaine. À côté de ces découvertes, la cinquième vague continue de monter dans le pays, avec près de 50.000 nouveaux cas mercredi et plus de 10.558 personnes hospitalisées. Ces dernières heures, scientifiques, épidémiologistes et médecins infectiologues ont donné des recommandations pour que vos festivités se déroulent sans danger. LCI a réalisé un condensé de ces recommandations.

Limiter le nombre d'invités, protéger les personnes fragiles et se faire tester

"Assurez-vous que les personnes fragiles ont eu leur dose de rappel et mettez-les peut-être un peu à l'écart", conseillait ce jeudi matin sur l'antenne de LCI l'épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, Arnaud Fontanet. Le professeur recommandait aussi d'aérer la pièce régulièrement et de porter un masque le plus souvent possible. "L'autotest peut peut-être aussi être ajouté au budget du repas de Noël", suggère-t-il. "A la pharmacie, ça coûte 5 euros et ça vous permet de savoir tout de suite si vous êtes contagieux ou non", indique-t-il. "Si vous êtes vaccinés, vous pouvez aussi vous faire tester gratuitement en montrant votre pass sanitaire." Lors de son interview, Arnaud Fontanet rappelle que dans l'étude ComCor réalisée par l'Institut Pasteur sur les lieux de transmission, un tiers des répondants disaient savoir qui les avait infecté et dans la moitié des cas cette personne était symptomatique au moment du contact infectant. "Et ça, ça n'a pas de sens. Quand vous avez des symptômes, vous restez chez vous, vous vous faites tester, mais vous n'allez pas voir vos proches." L'épidémiologiste prône d'autre part la réduction de nos contacts sociaux de 10 à 20%, ce qui passe par la limitation du nombre des invités. Ainsi, au lieu d'avoir 12 personnes à table, il conseille plutôt d'en avoir seulement 6. "Il faut prendre ses responsabilités au niveau individuel", insiste-t-il.

Sur BFMTV ce jeudi, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a quant à lui estimé que "Noël n'est pas en danger si nous faisons tous attention". Le médecin insiste sur l'importance de la vaccination avec la dose de rappel ou encore d'"un effort sur les mesures de protection, les gestes barrières". "Les données de Simon Cauchemez, de l'institut Pasteur, montrent que si on a une amélioration de 10 à 20% des gestes barrière au sens très large du terme - c'est-à-dire la diminution de nos contacts sociaux, continuer à porter le masque là où on ne le portait plus, aérer davantage - permet d'avoir un impact suffisant", dit-il.

Noël n'est pas en danger si nous faisons tous attention. - Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique

Pour réduire encore les risques, un outil a été développé par Guillaume Rozier, créateur de l'outil de surveillance de l'épidémie CovidTracker, pour calculer les chances que quelqu’un qui porte le virus soit présent à un repas de Noël. Baptisé Covirisque, il prend en compte le taux d'incidence de votre département et le nombre d'invités pour faire son calcul. Les données de circulation du virus sont automatiquement mises à jour quotidiennement et proviennent de Santé publique France.

Agir dès maintenant pour passer les fêtes sans souci

Au-delà de prendre ses précautions le jour J, plusieurs spécialistes insistent sur l'importance d'agir dès maintenant pour sauver Noël."Oui, Noël est en danger", a asséné mercredi le directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur Vincent Enouf. "On a les armes, on a la surveillance, on a les moyens de limiter la diffusion du virus. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est tout de suite, pour avoir un Noël à peu près normal."

"Ce qui va se passer dans les 10 prochains jours sera déterminant pour Noël. Les fêtes de fin d’année sont déjà entre nos mains", abonde également sur Twitter Guillaume Rozier. Selon lui, "sans ralentissement de la croissance des contaminations d’ici une dizaine de jours, les hôpitaux risquent d’être sous forte tension entre le 20 et 30 décembre". "Si rien n’est fait, on sera autour de 80 000 nouveaux cas à Noël", affirmait déjà le 19 novembre sur LCI William Dab, ancien directeur général de la Santé.

Pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui s'exprimait ce jeudi sur RMC, "il n'y a aucune raison de penser que les Français ne pourraient pas passer Noël en famille". "Avec les mesures qu'on a mis en place, les fêtes ne seront pas en danger", assure-t-il, précisant que cela est en partie le cas grâce à l'accélération de la campagne vaccinale.

La rédaction de LCI

