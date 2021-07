Pass sanitaire et flambée des cas provoquent la ruée dans les centres de dépistage du Covid

Fini les files d'attente clairsemées, le monde est revenu devant les pharmacies et les centres de dépistage. Une hausse de la demande qui s’explique non seulement par une reprise de l’épidémie mais aussi par l’instauration du pass sanitaire. À partir du mois d'août, les personnes non-vaccinées devront présenter un test négatif de moins de 48 heures pour accéder aux restaurants et aux bars, mais aussi aux transports pour partir en vacances.

Même constat pour Marc-Antoine Monier, pharmacien de la ville, qui craint un embouteillage au mois d'août : "J’essaye, à mon échelle, de faire le maximum, mais après, je ne peux pas faire non plus tous les tests pour la Baule" et ses environs. Ce dernier en réalise tous les après-midis. "Le samedi je suis tout seul à les faire, c'est pour ça que je sollicite mon infirmière, on en fait une centaine", constate-t-il.

Pour réussir à assurer tous les tests face à une constante augmentation de la demande, les horaires des centres de dépistages ont notamment été étendus et le personnel a été renforcé. Le directeur le reconnaît cependant, "ce n'est pas la partie la plus facile". Après une année difficile, beaucoup de professionnels et d'étudiants en médecine souhaitaient prendre des vacances.

"Sur le groupe, on peut doubler, voire tripler le nombre de tests", assure cependant Thomas Hottier, "maintenant, il y a du monde donc on conseille vraiment aux gens d'anticiper au maximum. Le vendredi, samedi et dimanche sont les jours où on a le plus de monde, donc si on part le vendredi, il vaut mieux faire un test le mercredi ou le jeudi."

Du côté du ministère de la Santé, on assure que la hausse a été anticipée et que des réunions ont eu lieu avec les professionnels du secteur pour affronter l'augmentation de la demande.