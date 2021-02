Patients prioritaires, nombre de doses… Comment va se passer la vaccination chez les généralistes ?

Les personnes âgées entre 50 et 64 ans auront la possibilité de se faire vacciner, avec des publics prioritaires, à savoir les personnes présentant des facteurs de risques tels que le diabète, l’obésité ou encore des maladies respiratoires. Selon l’Agence régionale de santé (ARS), le dispositif sera progressivement élargi aux personnes de moins de 65 ans, sans facteur de risque, dans les prochains mois.

"On a établi une liste de patients prioritaires sur la première semaine, et on dira : 'Oui, c’est possible la semaine prochaine ou bien, c’est possible dans quinze jours ou trois semaines, en fonction des consignes gouvernementales que nous allons avoir", explique Vincent Rébeillé-Borgella, médecin généraliste et secrétaire régional de l'URPS médecins libéraux à Lyon, dans le sujet en tête de cet article.