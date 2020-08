Covid-19 : Peut-on être réinfecté par le virus ?

On a souvent pensé qu'une personne déjà contaminée par le coronavirus était désormais immunisée contre une deuxième vague. Pourtant, de plus en plus de cas de recontamination sont observés en Chine. Un fait qui peut s'expliquer, d’un, par un test PCR faux négatif lors de leurdite guérison. De deux, par une charge virale importante qui mènerait directement le virus vers les poumons. Et enfin, par un virus dormant dans l'organisme. Néanmoins, aucune étude scientifique n’a prouvé jusqu'ici qu’une recontamination était impossible. Quid du fonctionnement des anticorps ?



Ce vendredi 14 août 2020, Nivin Potros, dans sa chronique "Tous concernés", nous parle des cas de recontamination au coronavirus. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/08/2020 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.