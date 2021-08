Covid-19 : plan blanc et nouvelles restrictions en Occitanie, en PACA, et en Corse

En Corse, des évacuations sanitaires vers le continent sont à l'étude pour soulager les hôpitaux. À Ajaccio, tous les lits de réanimation sont occupés par des patients de plus en plus jeunes. Pour freiner cette flambée de l'épidémie, de nouvelles restrictions ont été annoncées ce mercredi dans l'ensemble de l'île. Les bars et restaurants doivent désormais cesser leur activité à 1h du matin et les fêtes de village, kermesses et bals, sont interdites.